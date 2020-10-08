Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя во всей красе
Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм красотки, девушка выложила в соцсети видеоролик, на котором она, одетая в облегающие черные шорты и топик, показывает у пилона чудеса растяжки.
На ногах Екатерины надеты туфли на очень высоком каблуке, волосы девушки распущены.
"«Танцуй пока молодая...»😅 Пока мы молоды, нужно делать то, что хочется, что позволяет Ваше тело и ваши возможности... К сожалению, мы не вечны и наше тело не всегда будет таким прекрасным... А время таааак быстротечно...😖 Не знаю почему об этом задумалась, но реально, мы столько всего боимся делать или создавать ... неважно. Будь то фото с голой попой в инстаграм, будь то ваша мечта научится петь, будь то просто желание показать то, чему вы научились (всегда хочется кому-то похвастаться и не говорите, что это не так) и тд... А вы, перед тем как что-то хочется попробовать или сделать, скажите себе «Если не сейчас, то когда? 😏» Запомните, у Вас не так много времени, как Вам кажется.☝🏻", – подписала видеоролик Екатерина Никитина.
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Поклонники наперебой начали ставить под публикацией лайки и оставлять комментарии, полные восторга.
Вот, что написали фолловеры девушки: "Гарно таньцюєш А что скоро замуж))Я все таки дочекаюсь відосік в одних лише стрінгах))Красоточка😍🔥 🤩🤩🤩 ну как всегда огнище! 🔥🔥🔥Каждое слово в яблочко!)) Я сейчас тоже об этом думаю))😉🕊❤️😍 Агонь🤤🔥🔥🔥"
Ранее мы писали, что известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о проблемах моделей. На фото Никитина показала себя в ботинках и колготках в черную сеточку. Образ Екатерина дополнила курткой, а волосы оставила распущенными. Звезда сидела на асфальте, а в лицо ей что-то светило. Актриса находилась возле автомобиля, который можно увидеть на фоне.
"Сижу такая и думаю:
«Как блин держать лицо красивым,
когда тебе в 🍑 безумно колет асфальт 😬»
Знаете ли, моделью быть - это тоже, как оказалось, актёрское мастерство нужно...😄
Не смогла определиться...🤷🏼♀️
А Вам как больше нравится 1 или 2?
И вообще-то, как вы там!?😏
Персики, как настроение у вас?", - написала звезда.
Молодая украинская юмористка и звезда студии "Квартал 95" Екатерина Никитина любит похвастаться идеальной растяжкой и танцами у пилона в весьма откровенных нарядах
Артистка «Женского квартала», которая раньше серьезно занималась гимнастикой и даже преподавала фитнес и гимнастику, на своей странице в Instagram регулярно публикует пикантные фото и видео своих pole-dance тренировок.
Под одним из недавних роликов Катя резко осадила критиков и призналась, что больше не стесняется показывать свои таланты.
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Напомним, Кравец, Адамчук, Кекелия и другие красотки из «Квартал 95» пленили жаркими летними образами: топ страстных фото.
Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" померилась прелестями с Астафьевой и Никитюк.
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