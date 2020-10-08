Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя во всей красе

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм красотки, девушка выложила в соцсети видеоролик, на котором она, одетая в облегающие черные шорты и топик, показывает у пилона чудеса растяжки.

На ногах Екатерины надеты туфли на очень высоком каблуке, волосы девушки распущены.

"«Танцуй пока молодая...»😅 Пока мы молоды, нужно делать то, что хочется, что позволяет Ваше тело и ваши возможности... К сожалению, мы не вечны и наше тело не всегда будет таким прекрасным... А время таааак быстротечно...😖 Не знаю почему об этом задумалась, но реально, мы столько всего боимся делать или создавать ... неважно. Будь то фото с голой попой в инстаграм, будь то ваша мечта научится петь, будь то просто желание показать то, чему вы научились (всегда хочется кому-то похвастаться и не говорите, что это не так) и тд... А вы, перед тем как что-то хочется попробовать или сделать, скажите себе «Если не сейчас, то когда? 😏» Запомните, у Вас не так много времени, как Вам кажется.☝🏻", – подписала видеоролик Екатерина Никитина.

Поклонники наперебой начали ставить под публикацией лайки и оставлять комментарии, полные восторга.

Вот, что написали фолловеры девушки: "Гарно таньцюєш А что скоро замуж))Я все таки дочекаюсь відосік в одних лише стрінгах))Красоточка😍🔥 🤩🤩🤩 ну как всегда огнище! 🔥🔥🔥Каждое слово в яблочко!)) Я сейчас тоже об этом думаю))😉🕊❤️😍 Агонь🤤🔥🔥🔥"

Ранее мы писали, что известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о проблемах моделей. На фото Никитина показала себя в ботинках и колготках в черную сеточку. Образ Екатерина дополнила курткой, а волосы оставила распущенными. Звезда сидела на асфальте, а в лицо ей что-то светило. Актриса находилась возле автомобиля, который можно увидеть на фоне.

"Сижу такая и думаю:

«Как блин держать лицо красивым,

когда тебе в 🍑 безумно колет асфальт 😬»

Знаете ли, моделью быть - это тоже, как оказалось, актёрское мастерство нужно...😄

Не смогла определиться...🤷🏼‍♀️

А Вам как больше нравится 1 или 2?

И вообще-то, как вы там!?😏

Персики, как настроение у вас?", - написала звезда.

Молодая украинская юмористка и звезда студии "Квартал 95" Екатерина Никитина любит похвастаться идеальной растяжкой и танцами у пилона в весьма откровенных нарядах

Артистка «Женского квартала», которая раньше серьезно занималась гимнастикой и даже преподавала фитнес и гимнастику, на своей странице в Instagram регулярно публикует пикантные фото и видео своих pole-dance тренировок.

Под одним из недавних роликов Катя резко осадила критиков и призналась, что больше не стесняется показывать свои таланты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝖭𝗂𝗄𝗂𝗍𝗂𝗇𝖺 𝖪𝖺𝗍𝖾𝗋𝗒𝗇𝖺 (@nikitkinna) 3 Сен 2020 в 2:50 PDT

Напомним, Кравец, Адамчук, Кекелия и другие красотки из «Квартал 95» пленили жаркими летними образами: топ страстных фото.

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" померилась прелестями с Астафьевой и Никитюк.

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