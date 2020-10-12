Украинцам угрожают серьезные проблемы из-за наличных денег
Так, ученые выяснили, что на поверхности денег проживает около 3000 видов опасных микробов и бактерий. Поэтому, если не следовать правилам гигиены, можно получить проблемы с кожей, легкими и носоглоткой, пишет ukrhealth.net.
Так, по словам специалистов, существует высокий риск заразиться кишечными и стафилококковой инфекциями, а также получить простуду или даже пневмонию. У людей с выносливым иммунитетом вероятность инфицирования снижается, но все равно остается.
Самыми опасными в этом плане называют деньги средних номиналов, поскольку ими пользуются чаще всего.
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Специалисты отметили, что наличные средства - одни из самых грязных предметов в мире. Чтобы избежать проблем со здоровьем, каждый раз после столкновения с деньгами следует мыть руки.
Отметим, что по данным Национального банка Украины, с начала 2020 года количество наличных денег в обращении выросло на 14,4% (на 61,2 млрд грн) по сравнению с уменьшением на 1,6% (на 6,4 млрд грн) за аналогичный период 2019 года.
На 1 июля в наличном обороте находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн: банкнот на 483,4 млрд грн и монет на 2,8 млрд грн, отмечено в сообщении.
Увеличение количества наличных денег в НБУ связывают с эпидемией китайского вируса и карантинными ограничениями. После введения карантина наличные дольше задерживаются у украинцев в обращении.
Среди причин называют следующие факторы:
- во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг;
- увеличился спрос на наличные. Такое происходило и в других странах, где вводились карантинные ограничения;
- увеличились социальные выплаты для поддержки населения, в том числе пенсионеров, которые в основном предпочитают наличные деньги;
- вероятно, выросли неофициальные расчеты в тех видах деятельности, которые были ограничены карантином.
По данным НБУ, на одного украинца приходится 71 банкнота, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, – 185 (в начале года было 70 банкнот и 182 монеты соответственно).
Ранее мы рассказывали о важном распоряжении НБУ по наличке.
С 1 сентября все украинские банки могут принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк.
По информации пресс-службы, Нацбанк также распространил на инкассаторские компании требования, которые раньше выполняли только банки и которые касаются исключения и передаваемости сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ.
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