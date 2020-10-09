Начисление зарплат зависит от своеобразной сезонности и каждый год присутствует два периода, когда средний показатель зарплат вырастает

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Обозреватель.

Так, самую большую сумму всем работникам традиционно начисляют в декабре, так как кроме обычной зарплаты, существуют еще и различные доплаты, а также премии, бонусы и 13-я зарплата.

То же самое касается и июня-июля: в эти месяцы сотрудники массово уходят в отпуска и, соответвтенно, получают отпускные.

"Создается впечатление, что в эти месяцы происходит резкое повышение зарплат. Но это не так. С сентября до ноября 2019-го средняя зарплата была примерно 10700 гривен, в декабре - 12300. В январе – опять 10 700. Это не значит, что в декабре все так хорошо поработали, просто начисленная зарплата была выше", – объяснил директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

То есть, в том же августе средняя зарплата упала не потому, что ее понизили, а потому, что закончились отпуска и люди стали получать обычную ставку.

Так как реального роста и "оздоровления" экономики у нас пока не предвидится, эксперты в прогнозах средней зарплаты не оптимистичны.

"За счет того, что у нас закрыты границы, мы получили небольшое увеличение расходов внутри страны. Летом люди тратили деньги в Украине. Так страна получила своеобразный "адреналиновый" толчок к стимулированию торговли. Сентябрь будет ключевым и действительно покажет, какая реальная ситуация в экономике", – говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Ранее мы писали, что повышение зарплат для учителей, которое предусмотрено соответствующим постановлением Кабмина отложено до 2022 года. Причина этого – нехватка в Госбюджете на 2020 год 50 млрд гривен, необходимых для повышения заработных плат. Поэтому данное повышение не отменили, особо отметили в ведомстве, а перенесли на 31 декабря 2021 года.

"В связи с отсутствием инфляционных источников финансирования для вступления в силу этого постановления", – объяснили в министерстве, вновь акцентировав внимание на том, что данное решение правительства не отменено, а всего лишь отложено.

В Госбюджете на следующий год предусмотрены финансы на увеличение окладов и зарплат работников образовательной сферы. Об этом информирует Министерство образования.

Так, согласно данным ведомства, в следующем году должностной оклад работника первого тарифного разряда изменится два раза: с 1 января он составит 2670 гривен, а с 1 июля - 2893 гривен (на 20 и 8,3% соответственно).

Уточняется, что в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования на реализацию постановления Кабмина, касающегося повышения зарплаты педагогов, правительство поручило Минобразования подготовить проект решения о приостановлении действия данного постановления до 31 декабря 2021 года.

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