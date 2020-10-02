Наличка серьезно пострадала из-за карантина и пандемии китайского вируса

Об этом пишет Минфин.

К такому выводу пришел финансовый эксперт Мэтью Дули, выступая на тематической конференции.

В частности, аналитик привел данные, что 10 лет назад платежи наличными в Великобритании составляли примерно 58% всех транзакций. В прошлом году их доля уменьшилась до 25%.

«А в 2020 году… Но кто теперь вообще те наличные имеет?», — задался вопросом Дули на конференции.

По его словам, во время серьезного карантина в Великобритании более 60% банкоматов были отсоединены от системы. И после локдауна только 33% из тех банкоматов было подключено повторно. Причина банальна — отсутствие на них спроса, ведь они больше не нужны.

В Украине - обратная тенденция. С начала 2020 года спрос среди населения на наличку растет. Если по состоянию на 1 января объем налички составлял 425 млрд, то уже на 1 сентября он вырос до 508,6 млрд.

Как утверждают экспеты, спрос на наличные деньги вырос из-за жесткого карантина, поскольку из-за ограничений кэш дольше оставался в обороте. Свою роль и сыграл тот факт, что были увеличены размеры соцвыплат украинцам.

Ранее мы рассказывали о важном распоряжении НБУ по наличке.

С 1 сентября все украинские банки могут принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк.

По информации пресс-службы, Нацбанк также распространил на инкассаторские компании требования, которые раньше выполняли только банки и которые касаются исключения и передаваемости сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ.

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