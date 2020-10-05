В Национальном банке Украины уточнили важные моменты относительно вывода из оборота некоторых гривен

Как передает Politeka.net, соответствующее сообщение появилось на официальной странице НБУ в Фейсбуке.

Там, подчеркнули, что монеты номиналом 1 гривна золотистого цвета является действительным платежным средством. Ими можно продолжать расплачиваться и не нужно специально обменивать.

Также остаются в обращении и являющиеся законным платежным средством бумажные банкноты 1 и 2 гривны образцов 2003 – 2007 годов.

Уточняется, что, попадая в банки золотистые 1-гривневые монеты и бумажные банкноты 1 и 2 гривны не будут больше возвращаться в наличное обращение. Банки их будут изымать и передавать в Национальный банк для утилизации.

Постепенную замену бумажных банкнот низких номиналов на металлические монеты Национальный банк начал почти два с половиной года назад, весной 2018 года. Ожидается, что такая замена позволит сэкономить государству около 1 млрд гривен, поскольку по данным НБУ, банкноты низких номиналов быстро изнашиваются и за год или два приходят в негодное состояние. В то же время продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот и составляет 20 - 25 лет.

Отметим, многие украинцы не рады таким переменам.

«Дизайн 1, 2, 5, 10 грн - это ужасный ужас. Хоть бы из разных металлов делали, или с разным дизайном, а то глаза сломать можно, пока поймешь чем рассчитываешься», «А кому вообще мешали желтые гривны????? Их можно было бы и не выводить из обихода!», «С купюрами всё понятно. А вот изымание из оборота "жёлтых" монет по гривне - в чём здесь экономический эффект, ведь они могли бы служить ещё много лет, а, автор? (приведение к единому "серебряному" стандарту монет - это не экономический эффект)», - пишут в Сети.

Напомним, что все старые монеты и купюры, выпущенные до 2003 года, можно будет обменять на новые в отделениях любого банка до 30 сентября 2021 года.

После 2021 года и в течение до 2023 года украинцы смогут обменять старые деньги в Ощадбанке, Приватбанке, Пумбе или Райффайзен Банк Аваль.

Добавим также, что украинцы не единожды выражали недовольство обновленными деньгами и требовали от НБУ прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

В частности соответствующее условие содержит петиция, которая появилась на сайте президента. В обращении отмечается, что монеты только создают дополнительные неудобства и "являются толчком к инфляции и обесценивания денег".

В НБУ даже комментировали подобные претензии. Там оправдываясь за чеканку новых монет, заявили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, а также имеют различные изображения выдающихся украинцев.

Напомним, "могут дать сто долларов": Нацбанк отменил 25 копеек, на каких монетах теперь можно заработать.

Как сообщала Politeka, Нацбанк вводит в оборот новые деньги перед отменой популярной монеты и банкнот.

Также Politeka писала, что Нацбанк предупредил о важных изменениях, какими гривнами нельзя будет расплачиваться.