Судьба Олега Винника в шоу «Танці з зірками» решена окончательно

Дисквалифицированному участнику предложили вернуться в шоу.

Напомним, в предыдущем выпуске, по правилам проекта Олег Винник и Алена Шоптенко, которые пропустили два выпуска из-за китайского вируса, были дисквалифицированы.

Но, участникам проекта, зрителям, а также представителям украинского шоу-биза такое решение показалось несправедливым.

Так, сразу же в эфире шу Ольга Фреймут заявила, что Олега Винника стоит оставить в проекте, ведь вирус, которым заболел артист, может настигнуть каждого.

"Пожалуйста, форматники шоу, мы вас просим, оставьте Винника в проекте. Дайте ему шанс», - обратилась она.

Другие участники поддержали ведущую и вместе со зрителями скандировали: "Винник".

Позже в Сети появилось видеообращение, которое записали звезды украинского шоу-бизнеса. Alyona Alyona, Сергей и Снежана Бабкины, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, Позитив и Надя Дорофеева, Настя Каменских, Дмитрий Зибров, Наталья Могилевская и другие желают паре выздоровления и возвращения на паркет.

Однако в результате Олег Винник отказался возвращаться в проект.

Отметим, в Сети пишут, что такое решение достойно уважения.

«Радует, что Винник уважает своих коллег и решил отказаться от возможности остаться в проекте», «Принял правильное решение, сохранил своё лицо», «Это было достойно», «Настоящий мужчина!!!! Честный, справедливый. Браво!», - пишут в Сети.

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