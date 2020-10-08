Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как наслаждаются компанией друг друга, на милом семейном фото

Известный украинский ведущий поделился трогательным селфи с супругой в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Горбунов позирует перед камерой в сиреневой рубашке. При этом к нему тесно прижалась его жена. Осадчая для фото выбрала ярко-желтое платье с открытыми плечами и оригинальными рукавами. При этом ее наряд выглядит не по-осеннему легким. По фото можно заметить, что на лице ведущей совсем нет косметики.

Ведущая со счастливой улыбкой обнимает своего мужа и выглядит очень довольной.

«Вспоминаем лето!», - подписал снимок Горбунов.

Поклонники пары тут же принялись комментировать фото.

«Хорошая семья», «Бла бла бла они такие как и все», «Хитрый лис», «Какие же классные. Просто приятно на Вас смотреть», «Мне кажется Вы даже похожи друг на друга на этом прекрасном фото», «На вас всегда приятно смотреть, энергетика чудеснейшая!», «Прекрасная пара», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Осадчая поделилась фото, на котором они с Горбуновым сидят на ступеньках у себя дома, тесно прижавшись друг к другу. При этом они оба позируют в милых черно-белых пижамах. Горбунов выбрал наряд в крапинку, а Осадчая – в клеточку.

«Греемся в объятиях и ждем бабье лето», - подписала фото ведущая, которая на снимке выглядит очень счастливой.

Напомним, обиженный Остапчук публично сцепился с шоу Осадчей.

Как сообщала Politeka, веселые Каменских и Осадчая с мужьями покрасовались в пестрых нарядах: "Тепленькие".

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