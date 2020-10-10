Популярная турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в наряде с декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Охота в пятницу», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Бахари позирует в наряде с экстримальным декольте, которое едва выдерживало внушительные прелести красотки. Однако поклонники были лишены возможности что-либо сказать, ведь кадром модель поделилась у себя в Сторис.
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До этого мы писали, что модель Гюль Бахари примерила роскошный наряд с вырезом до пупка
Турецкая модель не показывает фигуру в бикини и провокационных образах в одном белье. Вместо этого девушка балует фанатов образами в роскошных платьях, подчеркивает фигуру стильными костюмами и всегда акцентирует внимание на пышном бюсте, придавая фото в Инстаграм некой пикантности.
На одном из таких фото Гюль показала очередной шикарный наряд – черное платье с глубоким декольте практически до пупка и не менее смелым вырезом на бедре. Выставив достоинства в выгодном ракурсе, Гюль также немного приподняла ножку, чтобы показать загорелое тело.
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