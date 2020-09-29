Экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина покрасовалась откровенным декольте в смелом наряде

Как сообщает Politeka.net, знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, для которого надела ярко-красный корсет, оттороченный пушистой бахромой. Пикантной изюминкой образа стало большой вырез на груди, а также обнаженные плечи. На шее красотки можно заметит ожерелье из сердечек, которое хорошо дополняет ее одежду.

Ольга Серябкина сильно изогнулась и показалась в кадре только наполовину, акцентировав внимание на своей груди. Судя по неудобной позе певицы, ей пришлось схватиться рукой за что-то сзади, чтобы не упасть. На фото также можно заметить полевые цветы - они наталкивают на мысль, что съемки проходили где-то на природе.

"Как и обещала, называю дату релиза моего нового трека – 02.10.20. Ставь ♥️, если ждёшь", - подписала свою новую работу звезда.

Пользователи в комментариях пришли в восторг от внешнего вида Оли и поделились своим нетерпением в ожидании новой песни:

"Это будет разрыв 🔥❤️"; "Ужеееее так скоро 😍 Думаю, будет бомба 🔥 С нетерпением жду ❤️"; "Ну конечно же жду ) 🔥🔥🔥 Оль жду хит, не песню , а именно хит, чтоб всех порвало ❤️"; "Мать хороша в полях"; "Мартышка-трусишка, а где твоя маска ?? 😆😆🤭"; "Настоящая красотка Ольга Серябкина"; "Самая прекрасная женщина"; "Жар Птица))))) Овен-Огонь)))))👍😎✌".

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