Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде похвасталась идеальной фигурой в ярких нарядах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Бабушка говорит, что это ее самый любимый образ», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Андраде сперва позирует в балаклаве с подругами, эффектно позируя на камеру. Также знаменитость поделилась фотографией в полупрозрачном наряде, который максимально подчеркивает ее и без того идеальную фигуру.

Также Андраде показала снимок в прозрачном платье, из-под которого виднелось черное белье. Еще на одной фотографии певица позирует сидя у шеста.

«Очень крутая», «бомба», «невероятно красивая. Все образы супер», «красавица», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что популярная украинская певица Мишель Андраде посветила изумительной фигурой в крохотном купальнике.

На фотографии Андраде позирует в крохотном купальнике, эффектно присев на камеру. Образ красотка дополнила идеальным макияжем и маникюром.

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