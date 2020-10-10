Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде похвасталась идеальной фигурой в ярких нарядах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Бабушка говорит, что это ее самый любимый образ», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Андраде сперва позирует в балаклаве с подругами, эффектно позируя на камеру. Также знаменитость поделилась фотографией в полупрозрачном наряде, который максимально подчеркивает ее и без того идеальную фигуру.
Также Андраде показала снимок в прозрачном платье, из-под которого виднелось черное белье. Еще на одной фотографии певица позирует сидя у шеста.
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«Очень крутая», «бомба», «невероятно красивая. Все образы супер», «красавица», - пишут ее поклонники.
До этого сообщалось, что популярная украинская певица Мишель Андраде посветила изумительной фигурой в крохотном купальнике.
На фотографии Андраде позирует в крохотном купальнике, эффектно присев на камеру. Образ красотка дополнила идеальным макияжем и маникюром.
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