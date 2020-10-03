Известный украинский рэпер и продюсер Потап неожиданно преобразился в свою фаворитку Мишель Андраде и удивил откровенными образами

Артист поделился шутливым видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Потап решил приделать свое лицо к телу Андраде при помощи специального приложения, тем самым «заменив» певицу в ее новом клипе. На кадрах можно увидеть, как Потап разъезжает на машине и мотоцикле, прыгает в воду и задирает вверх одну ногу в соблазнительных топиках и гламурных образах. Рэпер явно наслаждается происходящим.

«А вот я пою», - подписал он видео.

Поклонники Потапа активно комментируют кадры. При этом многие отмечают, что артист на них получился похож на президента Украины Владимира Зеленского.

«На Зеленского похож», «Однозначно лучше оригинала», «На Зе больше похож, ну прям очень», «Мишель Потаповна», «Смешной какой», «Ой, ужас», «Зеленский получился», «Мишельку подсиживаете?)», «Отлично получилось какая красивая женщина)!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала себя и своего мужа Алексея Потапенко.

На фото настя позировала в рубашке, топике и шортах. Звезда стояла рядом с Потапом, а волосы оставила распущенными. Алексей был в шляпе, полосатой футболке и шортах. Руки Потапенко спрятал в карманы. Фото вышло домашним и довольно семейным.

"Парный лук. Оцените от 1 до 10", - написала звезда под фото.

Напомним, Каменских сразила домашним снимком с Потапом, Дорофеева в восторге.

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа без лифчика увлеклась опасным экстримом: "Мишель, ты издеваешься".

Также Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде засветила круглый животик и сообщила о сюрпризе.