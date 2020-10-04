23-летняя украинская певица Мишель Андраде порадовала публику "вкусным" снимком

Как передает Polliteka.net, фаворитка рэпера Потапа опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в соблазнительном виде и раскрепощенной позе.

Так, горячая брюнетка в леопардовых стрипах, темных коротких шортах и топике позировала у шеста. Девушка уселась и раздвинула ножки, без тени смущения продемонстрировав все, чем ее наградила природа.

"Pol milliona na YOUTUBE 🦋💔 спасибо большое🙏", - подписала фото звезда, по всей видимости, имея ввиду просмотры под своим новым клипом на песню Tonight, премьера которого состоялась на днях.

Пользователи за считанные минуты поставили тысячи "лайков", засыпав юную красотку комплиментами.

"Какая💗😍"

"Надеюсь на этом клипе будет 20🍋 Или даже больше, поверь этот клип этого заслуживает 🥵😍♥️"

"Горячая 🔥🔥🔥 mamasita👍"

"Что за красотка в моей ленте?😍🥵"

"Omg, что это за красотка?😍💔"

"Клип очень душевный и красивый. Спасибо всей вашей команде за этот шедевр. Уже с нетерпением ждём альбом и тур😻"

Ранее мы сообщали, Мишель взбодрила публику видом в белом платье, натянутом на голое тело. Тонкая ткань не скрыла пикантных изгибов и округлостей. Девушка позировала на улице, театрально вскинув руки вверх.

"Хотела поделиться с вами, что благодаря клипу попробовала очень многое впервые! Например, первый раз летала на таком самолете, рядом с пилотом!

И конечно же, я стала chica piloto - я управляла самолетом!", - рассказала о своем эвстремальном опыте Андраде.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это..."