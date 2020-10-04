23-летняя украинская певица Мишель Андраде порадовала публику "вкусным" снимком
Как передает Polliteka.net, фаворитка рэпера Потапа опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в соблазнительном виде и раскрепощенной позе.
Так, горячая брюнетка в леопардовых стрипах, темных коротких шортах и топике позировала у шеста. Девушка уселась и раздвинула ножки, без тени смущения продемонстрировав все, чем ее наградила природа.
"Pol milliona na YOUTUBE 🦋💔 спасибо большое🙏", - подписала фото звезда, по всей видимости, имея ввиду просмотры под своим новым клипом на песню Tonight, премьера которого состоялась на днях.
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Пользователи за считанные минуты поставили тысячи "лайков", засыпав юную красотку комплиментами.
"Какая💗😍"
"Надеюсь на этом клипе будет 20🍋 Или даже больше, поверь этот клип этого заслуживает 🥵😍♥️"
"Горячая 🔥🔥🔥 mamasita👍"
"Что за красотка в моей ленте?😍🥵"
"Omg, что это за красотка?😍💔"
"Клип очень душевный и красивый. Спасибо всей вашей команде за этот шедевр. Уже с нетерпением ждём альбом и тур😻"
Ранее мы сообщали, Мишель взбодрила публику видом в белом платье, натянутом на голое тело. Тонкая ткань не скрыла пикантных изгибов и округлостей. Девушка позировала на улице, театрально вскинув руки вверх.
"Хотела поделиться с вами, что благодаря клипу попробовала очень многое впервые! Например, первый раз летала на таком самолете, рядом с пилотом!
И конечно же, я стала chica piloto - я управляла самолетом!", - рассказала о своем эвстремальном опыте Андраде.
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это..."