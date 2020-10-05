Известная украинская модель Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя на радость фанатов

На фото Мишель позирует в шелковом платье и без белья. Красотка волосы оставила растрепанными, а сама смотрела в камеру. На первых двух снимках Андраде демонстрировала свою фигуру, а на последнем - соблазнительно устроилась на лестнице. Фото вышли довольно интересными, ведь певица не стеснялась себя показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Нереальная", "Какая же ты красивая", "Обворожительная и прекрасная", "Взрослеет девочка", "Ты решила нас добить красивыми фото", "Мне срочно нужно в больницу, у меня передоз красоты", "Как будто отрывок из фильма 80х-90х", "Что ты творишь Мишель, ну-ка не останавливайся", "Вау какая крошка шикарная", "Ты невероятная, очень красиво спела", "От твоей красоты я теряю ориентацию".

Сообщалось, что популярная украинская певица Мишель Андраде посветила изумительной фигурой в крохотном купальнике.

Уточним, что на фотографии Андраде позирует в крохотном купальнике, эффектно присев на камеру. Образ красотка дополнила идеальным макияжем и маникюром.

Напомним, подопечная Потапа в стрипах и шортиках раскрепостилась у шеста

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