23-летняя украинская певица Мишель Андраде в ярком образе озадачила пользователей Сети
Как передает Politeka.net, фаворитка рэпера Потапа опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм.
На фото она позирует в джинсовых мини-шортах, полупрозрачном черном корсете, поверх которого надета желтая рубашка. На ногах девушки ботфорты со шнуровкой.
Дополняет образ яркий макияж с акцентом на губы и «растрепанная» укладка.
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При этом Мишель Андраде, хотела заинтриговать подробностями относительно нового клипа.
«Я не могла оставить вас без сюрпризов - в клипе мы с командой оставили маленькую пасхалочку и если вы были внимательны - вы обратите внимание, что мы спрятали в клипе», - написала артистка.
Но, похоже, пользователей Сети больше интересует другое. Фолловерам девушки показалось, что на опубликованных фото ее животик выглядит слишком округлым.
«Ты беременна?», - спрашивают ее в комментариях.
В то же время другие просто восхижаются певицей в дерзком образе.
«Omg, запакуйте мне эту девушку», «Сильно красивая», «Мишеель, ты такая красивая», - пишут в комментариях.
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
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