23-летняя украинская певица Мишель Андраде в ярком образе озадачила пользователей Сети

Как передает Politeka.net, фаворитка рэпера Потапа опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм.

На фото она позирует в джинсовых мини-шортах, полупрозрачном черном корсете, поверх которого надета желтая рубашка. На ногах девушки ботфорты со шнуровкой.

Дополняет образ яркий макияж с акцентом на губы и «растрепанная» укладка.

При этом Мишель Андраде, хотела заинтриговать подробностями относительно нового клипа.

«Я не могла оставить вас без сюрпризов - в клипе мы с командой оставили маленькую пасхалочку и если вы были внимательны - вы обратите внимание, что мы спрятали в клипе», - написала артистка.

Но, похоже, пользователей Сети больше интересует другое. Фолловерам девушки показалось, что на опубликованных фото ее животик выглядит слишком округлым.

«Ты беременна?», - спрашивают ее в комментариях.

В то же время другие просто восхижаются певицей в дерзком образе.

«Omg, запакуйте мне эту девушку», «Сильно красивая», «Мишеель, ты такая красивая», - пишут в комментариях.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

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