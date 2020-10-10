Известная певица Анна Семенович показала пляжный снимок в купальнике и нарвалась на критику

Как известно, аппетитные формы Анны Семенович никого не оставляют равнодушными, они привлекают взоры, как мужчин, так и женщин.

Певица с гордостью демонстрирует свою фигуру и получает массу комплиментов, однако в этот раз что-то не задалось, пишет Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм знаменитость разметила пляжный кадр, на котором она позирует в купальнике.

В подписи к снимку Анна решила всем рассказать о своей давней подруге, которая живет с мужем, как утверждает певица, в крепком и счастливом браке.

«Когда я спросила ее : в чем твой секрет? У твоего мужа сложный характер и он вообще далеко не ангел 🤷🏼‍♀️ Она дала мне очень мудрый ответ: просто я приняла его со всеми его недостатками. Его недостатки подходят мне 💥», - рассказала Семенович.

Певица много думала о ее словам и сделала следующий вывод.

«Мы выбираем человека с которым начать жить по его достоинствам , а мы должны понимать - сможем мы жить с его недостатками .

А ещё она дала мне совет: почаще спрашивай себя - ты хочешь быть правой или счастливой , это очень отрезвляет🔥», - отметила Анна.

Пользователи сети принялись обсуждать увиденное.

«Старая, но мощная», «Ни че так деваха😎👏🏼»,«Кто эта бабушка?»

«Красотка», - написали они.

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