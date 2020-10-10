Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, устроила пикантную фотоссесию в корсете

Алена Омович – обладательница худощавой фигурой и пышного бюста - обожает эпатировать публику яркими выходками. Девушка любит оголяться на камеру, и не упускает возможности сделать это, а еще она увлекается пластическими операциями и уже добилась кукольной внешности, передает Politeka.net

На своей странице в Инстаграм она собрала многомиллионную аудиторию, которая с нетерпением ждет каждого свежего фото красотки.

Одной из последних публикаций стали кадры из новой фотосессии в блестящем корсете и трусиках, расшитыми бисером.

Надо сказать, что корсет едва прикрывал округлости модели, чем добавил пикантности снимку.

«Сияй ярко, как бриллиант✨ 1 или 2? 😍», - написала она.

За свой сияющий стиль модель получила огромное количество лайков и восторженных комментариев.

«Просто Прелестная Красивая девушка с шикарной фигурой!!!😍😍😍», «Красотка», «Бомба, не оторвать взгляд», - высказались в сети.

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В красном платье с тонкими лямками девушка блеснула на улице, выпятив формы вперед и подчеркнув тонкую талию.

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