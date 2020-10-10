Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, устроила пикантную фотоссесию в корсете
Алена Омович – обладательница худощавой фигурой и пышного бюста - обожает эпатировать публику яркими выходками. Девушка любит оголяться на камеру, и не упускает возможности сделать это, а еще она увлекается пластическими операциями и уже добилась кукольной внешности, передает Politeka.net
На своей странице в Инстаграм она собрала многомиллионную аудиторию, которая с нетерпением ждет каждого свежего фото красотки.
Одной из последних публикаций стали кадры из новой фотосессии в блестящем корсете и трусиках, расшитыми бисером.
Телеканалы "1+1" и "Украина" переругались из-за шоу, в котором запела Кухар: "Нам обидно..."
Беременная звезда "Танців з зірками" с ребенком на руках решилась на откровение: «Все перевернулось с ног на голову»
Счастливая Королева c раздвинутыми ногами похвасталась идиллией с изменщиком Тарзаном: «Все ради бабла»
Попавшему в реанимацию Киркорову сложно говорить, врачи делают все возможное: "Скоро все закончится"
Надо сказать, что корсет едва прикрывал округлости модели, чем добавил пикантности снимку.
«Сияй ярко, как бриллиант✨ 1 или 2? 😍», - написала она.
За свой сияющий стиль модель получила огромное количество лайков и восторженных комментариев.
«Просто Прелестная Красивая девушка с шикарной фигурой!!!😍😍😍», «Красотка», «Бомба, не оторвать взгляд», - высказались в сети.
Также мы писали, что известная модель Алена Омович превратилась в роковую диву в новом наряде.
В красном платье с тонкими лямками девушка блеснула на улице, выпятив формы вперед и подчеркнув тонкую талию.
Напомним, что украинская Кардашьян с подружкой не удержали юбки на ветру, эффектные кадры
А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян забыла про стыд, вывалив напоказ аппетитные «дыньки»
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без одежды соблазнительно выгнулась и поразила достоинствами фигуры