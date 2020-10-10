Украинская певица Татьяна Решетняк, болем известная под. творческим псевдонимом Tayanna, поделилась чувственным снимком

36-летняя артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм стоп-кадр из нового клипа на песню «Выйди на свет», передает Politeka.net.

На снимке она – в длинной многослойной шифоновой юбке нескольких цветов и лифчике-бикини. Артистка стоит, изогнувшись, ее лицо прикрывают волосы, а наряд развевается на ветру.

Сложно не заметить изящную фигуру артистки, а полутемная комната и откровенный наряд подчеркивают сексуальность звезды.

Как известно, Татьяна была замужем за саунд-продюсером компании Black Star Inc Егором Глебом, который на восемь лет моложе Решетняк. В 2013 году певица подарила мужу сына Даниэля, а в скором времени супруги разошлись. Причиной расставания, по словам артистки, стали частые измены Егора.

Позже мужчина уехал в Москву, где закрутил бурный роман с другой украинской певицей, Ани Лорак.

О своей новой любовной драме Татьяна рассказала в интервью для шоу «Зірковий шлях». Она заявила, что была влюблена, но отношения не сложились.

«Этот мужчина — друг моего дизайнера. К сожалению, у мужчины, который был со мной, совсем другие приоритеты в жизни, — поделилась Tayanna. — Мы немного не сошлись характерами, вот и все», - прокомментировала артистка.

Она также подчеркнула, что состояла в отношениях около года, пара даже жила вместе.

Теперь сердце звезды снова свободно, а все свое время она посвящает сыну.

Напомним, экс-жена любовника Ани Лорак скинула одежду, засветив молодое тело во всей красе.

Как сообщала Politeka, роман Лорак и бывшего мужа TAYANNA: певица наконец раскрыла карты, "живут вместе и...".

Также Politeka писала, что раздетая экс-жена любовника Ани Лорак ошеломила переменами в личной жизни: "Влюбленная и...."