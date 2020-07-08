Украинская певица TAYANNA, которую продюсирует Алан Бадоев, снялась обнаженной для мужского журнала XXL

У себя в Инстаграм Татьяна Решетняк (настоящее имя певицы) опубликовала серию фото, которые будут в журнале, передает Politeka.net. На фото красотка предстала в соблазнительных нарядах, оголяя часть округлых бедер и груди. Но на двух фото певица без стыда избавилась от всей одежды, оставшись, в чем мать родила. Девушка показала свою натуральную красоту без прикрас.

Стоит отметить, что фотографии 35-летней Таянны оценили около 12 тысяч человек.

В комментариях отписался ее продюсер Бадоев, который оценил фото и оставил сердечко в комментариях. У себя на странице он также опубликовал фото своей подопечной, написав, что она знает, как быть женщиной, которая вдохновляет.

«Хорошая фигура Таяна», «Настоящая, нежная, совершенная», «Хорошая, но зачем», «Таян ты очень классная, но не фоткайся обнаженной», «Вау», «Ох и кошечка», - пишут пользователи сети.

Как известно, многочисленные фотосессии звезды связаны с выходом ее альбома «Жіноча сила».

Напомним, что TAYANNA раньше жила с Егором Глебом, который сегодня живет с Ани Лорак. Мужчине она даже родила сына Даниэля, которого сегодня воспитывает сама. В многочисленных интервью певица не скрывала, что подвергалась домашнему насилию.

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