Известная украинская певица Tayanna поделилась своими переживаниями насчет болезненного поражения
Артистка Татьяна Решетняк, чей бывший муж сейчас встречается с Ани Лорак, участвовала в национальном отборе на конкурс «Евровидение» в 2017 году. Однако, несмотря на все старания, певица так и не смогла победить в конкурсе и занять первое место. О своих переживаниях по этому поводу она написала в Фейсбук.
«Сегодня в архиве случайно нашла уникальную запись репетиции "Евровидения". Как жаль, что мне не удалось так же чисто и нежно спеть во время прямого эфира. Кто знает, возможно, была бы победа», - написала звезда.
Тем не менее она добавила, что та история стала для нее ценным уроком и возможностью сделать выводы из собственных ошибок.
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«Я постоянно учусь на своих ошибках, каждый день настраиваю себя на позитив, стараюсь не волноваться и верить в себя», - рассказала Tayanna.
Отметим, что певица хотела отправиться на «Евровидение» с песней I Love You. Она получила максимальное количество баллов от жюри, но оказалась на третьем месте по количеству голосов от зрителей. Таким образом, она оказалась на втором месте в национальном отборе, а на главный песенный конкурс Европы от Украины отправилась группа O.Torvald.
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