Известная украинская певица Tayanna поделилась своими переживаниями насчет болезненного поражения

Артистка Татьяна Решетняк, чей бывший муж сейчас встречается с Ани Лорак, участвовала в национальном отборе на конкурс «Евровидение» в 2017 году. Однако, несмотря на все старания, певица так и не смогла победить в конкурсе и занять первое место. О своих переживаниях по этому поводу она написала в Фейсбук.

«Сегодня в архиве случайно нашла уникальную запись репетиции "Евровидения". Как жаль, что мне не удалось так же чисто и нежно спеть во время прямого эфира. Кто знает, возможно, была бы победа», - написала звезда.

Тем не менее она добавила, что та история стала для нее ценным уроком и возможностью сделать выводы из собственных ошибок.

«Я постоянно учусь на своих ошибках, каждый день настраиваю себя на позитив, стараюсь не волноваться и верить в себя», - рассказала Tayanna.

Отметим, что певица хотела отправиться на «Евровидение» с песней I Love You. Она получила максимальное количество баллов от жюри, но оказалась на третьем месте по количеству голосов от зрителей. Таким образом, она оказалась на втором месте в национальном отборе, а на главный песенный конкурс Европы от Украины отправилась группа O.Torvald.

Сьогодні серед своїх архівів випадково знайшла унікальний запис репетиції Євробачення. Як шкода, що мені не вдалося так само чисто і ніжно, без сумнівів, заспівати на вирішальному етапі, у прямому ефірі. Хто знає, можливо була би перемога. Я постійно вчуся на своїх помилках, кожен день налаштовую себе на позитив, намагаюся менше хвилюватись і вірити в себе. Чого і всім вам щиро бажаю ❤️ Gepostet von TAYANNA am Donnerstag, 9. Juli 2020

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