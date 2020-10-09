Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась идеальной растяжкой во время тренировки в зале

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Иметь стройную и грациозную растяжку-это, и правда, кайф!👍 Но за этим кайфом лежит огромный труд с детства.. Когда я пришла в балетное училище, моя ножка не поднималась даже на 90 градусов..😔 А сегодня она зашкаливает..💃 Я очень ею дорожу и поддерживаю каждый день. И не жалею сил и времени на поддержание формы🩰» - говорится в сообщении.

В то же время Волочкова рассказала, к чему стремится в своей жизни.

«Я хочу быть стимулом для тех, кто растяжку хочет развить, даже не имея для этого данных. На моем примере видно, что это возможно. Но для того, чтобы эта растяжка выглядела красиво и эстетично, необходима стройность тела, подтянутые мышцы ног, вытянутые колени и стопы. И трудолюбие.😊 Шпагат и растяжка-очень красивые элементы моей профессии.😊 Не перестаю удивлять», - говорится в тексте сообщения.

При этом комментарии балерина продолжает держать закрытыми из-за чрезмерного количества хейтеров, которые обвиняют ее в двуличии.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

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