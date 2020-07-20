Верка Сердючка с мамой удивили киевлян неожиданным появлением в фонтане на Крещатике

Популярную украинскую исполнительницу и ее задорную подтанцовку заметили во время выступления прямо в одном из фонтанов Крещатика в прошлые выходные. Артисты устроили шоу на глазах у прохожих, исполнив песню Make It Rain Champagne и искупавшись в фонтане.

Как стало известно позже, Сердючка снималась в праздничном концерте телеканала «Украина». Съемки проходили для шоу «З днем народження, Україно», приуроченного ко Дню независимости.

В рамках шоу зрители смогут отправиться в видео-путешествие по Украине, а их гидами будут разные знаменитости.

На фото с выступления Сердючки можно увидеть, как артистка веселится в фонтане с подтанцовкой в компании полуголых парней и своей «мамы» с бутылкой шампанского.

До этого мы писали, что Андрей Данилко и Инна Белоконь покрасовались на экранах в ретро-образах. Снимок с артистами появился на официальной странице Верки Сердючки в Инстаграм.

На фото «Верка» в лице Данилко и ее «мама» – Белоконь – предстали в ретро образах, напомнивших украинцам об известных детективах.

Так, Данилко одет в характерный плащ и шляпу-котелок, а его образ дополняют забавные накладные усы. В нем поклонники артиста тут же признали легендарного бельгийского сыщика из романов Агаты Кристи об Эркюле Пуаро.

В свою очередь «мама Верки Сердючки» позирует в утонченном платье и красном пиджаке, накинув на одно плечо меховую накидку. На ее голове красуется милая черная шляпка с вуалью.

Напомним, Верка Сердючка с красоткой-мамой переполошили украинцев новыми образами.

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка призналась в тайном увлечении, у Кати Осадчей пропал дар речи.

Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки показала красавчика-мужа и поразила видом в обычной жизни.