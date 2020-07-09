Известная украинская актриса Инна Белоконь, которая прославилась как мама Верки Сердючки, показала новое фото с мужем
На своей странице в Instagram подруга Андрея Данилко разместила фотоколлаж с ночной прогулки по городу. В жизни артистка совсем не похожа на своего эксцентричного сценического персонажа, сообщает Рoliteka.net.
Инна предстала перед поклонниками с распущенными волосами, без макияжа и в неприметном наряде. По фото сразу и не узнаешь бесшабашную маму Сердючки.
"Порядочная ....🤪🤪🤪🤪 ТЕТЯ МОТЯ", - забавно подписала снимки Инна Белоконь.
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"Вы как всегда на высоте!!!❤️", "Красавица😍", "А где Андрей Михайлович", "Хоть тетя Мотя, но как же без вас. Мы привыкли, где Сердючка, там и мама! Здоровья вам, благополучия, только положительных эмоций в жизни на радость всем нам! А муж у вас замечательный, что с пониманием относится к творчеству и ему всех благ!", - пишут в комментариях поклонники творчества Данилко и его сценической мамы.
Ранее Андрей Данилко дал интервью, в котором проболтался об отношениях со сценической мамой Сердючки. Ведущий сыграл с артистом в игру "Соври мне". По правилам, певец должен был соврать Демину.
Так, на вопрос о более близких отношениях между Данилко и Белоконь, первый внезапно ответил: "Нет", а далее со смехом добавил: "Вот это я ляпнул, конечно".
Напомним, Сердючка, травести-дива Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни: неожиданные фото.
Как сообщала Politeka, мама Сердючки со звездой на голове затмила самого Данилко, кадры из гримерки.
Также Politeka писала, что у Андрея Данилко объявился известный "сын", схожесть заметна.