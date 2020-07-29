Мама Верки Сердючки решила продолжить мокрые развлечения
Как передает Politeka.net, со ссылкой на Instagram-страницу артистки Инны Белоконь, которая известна образом мамы Верки Сердючки.
После выступления в фонтане на Крещатике Белоконь показала видео, как прыгает в бассейн. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
«Кайф», «О боже. Острожно тама!», «Шо за рыба?» - отреагировали в Сети на опубликованные кадры.
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Напомним, ранее популярную украинскую исполнительницу Верку Сердючку и ее задорную подтанцовку заметили во время выступления прямо в одном из фонтанов Крещатика. Артисты устроили шоу на глазах у прохожих, исполнив песню Make It Rain Champagne и искупавшись в фонтане.
Как стало известно позже, Сердючка снималась в праздничном концерте. Съемки проходили для шоу «З днем народження, Україно», приуроченного ко Дню независимости.
На фото с выступления Сердючки можно увидеть, как артистка веселится в фонтане с подтанцовкой в компании полуголых парней и своей «мамы» с бутылкой шампанского.
Напомним, Верка Сердючка с безбашенной мамой устроили пляски в фонтане: «полуголые мужчины, шампанское и…»
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