Российский бизнесмен Игорь Вдовин, который является бывшим гражданским мужем балерины Анастасии Волочковой и отцом ее дочери, порадовал любимую женщину роскошным подарком

Мужчина преподнес своей женщине, ведущей телеканала «Россия 1» Елене Николаевой роскошное помолвочное кольцо за баснословую сумму, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

Кольцо с желтым бриллиантом Николаева с удовольствием демонстрирует в социальных сетях. Дорогущее украшение звезда «засветила» и на красной дорожке Московского международного кинофестиваля, куда ее сопровождал Вдовин.

Дизайнер украшений Влад Торхов, эксперт в ювелирных изделиях, рассказал журналистам, что кольцо от бренда Graff обошлось влюбленному бизнесмену в космическую сумму. Оно стоит порядка 25 миллионов рублей.

Тем временем у Вдовина продолжается финансовый конфликт с Анастасией Волочковой. Балерина не раз заявляла прессе о том, что бывший гражданский муж еще десять лет назад одолжил у нее три миллиона долларов, но долг не вернул до сих пор. Она упрекает Вдовина, что он живет на ее деньги и за них же осыпает подарками своих любовниц.

Предложение руки и сердца своей 34-летней пассии Вдовин сделал еще 14 сентября. Об отношениях пары стало известно в июле 2019 года, когда Николаева появилась на премьере фильма «Король Лев» вместе с дочерью Вдовина Ариадной. Тогда она не стала ничего комментировать. Однако осенью Елена подтвердила роман, рассказав, что познакомилась с Вдовиным еще в 2017 году на форуме по предпринимательству в Подмосковье.

С Ариадной у телеведущей сложились очень теплые отношения. Не скрывает симпатии к будущей жене своего отца и сама девушка.

С Волочковой у Вдовина была фиктивная свадьба в 2007 году, с помпезностями и свадебными нарядами, однако без штампов в паспортах. Несмотря на рождение дочери в 2005 году, пара не смогла сохранить семью и рассталась.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

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