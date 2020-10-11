Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, впечатлила пышными формами в необычном декольте

Модель с яркой внешностью продолжает будоражить образами в социальной сети Инстаграм. Раз в несколько дней Бахари показывает новый наряд, который примеряет для отдыха в роскошном ресторане или кафе.

Так как девушка рекламирует трендовую одежду, она не повторяет свои образы. Как правило, это тесные платья с глубокими декольте и иногда с разрезами на пышных бедрах. В этот же раз модели удалось превзойти саму себя. Она надела костюм, декольте которого едва удерживало ее бюст, из-за чего кажется, что тот вот-вот выпадет.

Вот как реагируют в сети:

«В эти выходные ты просто нереальная🌹👉🏽👈🏽; малышка может разбить сердце😍😍; Великолепный!!! Образ у этой девочки!; Привет, Гюль, очень модно, супер гламурно!; Опасная Кобра! ❤💋❤💋; Моя любовь платоническая; Великолепный / безупречный образ у красотки 👑❤️; Хорошая девочка. Великолепные изгибы. 10/10; о, как красиво 😍; Ваш такой красивый и потрясающий ребенок хун, благослови вас Бог, дорогая; так жарко🔥🔥❤️❤️».

Бахари выкладывает фото в определенном стиле и показывает при этом чаще всего только свой пышный бюст. Девушка не скрывает при этом его размеры и всячески оголяет грудь в глубоких декольте. Подобные фото лучше всего воспринимаются аудиторией.

К примеру, кадры, на котором Бахари позировала лишь в белом топе из кружев с аккуратным принтом пришелся по душе многих пользователям, ведь девушка показала свои изгибы с удачного ракурса:

«Несправедливо так хорошо выглядеть 🤷‍♀️; роскошная девочка-босс🤳💋💖 такие черешенки не спрятать💙👄😍🔥 @gul_bahari; Великолепная девушка; Вау красиво и сексуально 🔥; На самом деле ты девочка Барби👌; Вкусно 👅😋; Так роскошно, ух!; У тебя даже загар крутой 🌺😍💋❤️; Пикантно выглядит красивое и чувственное тело».

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