Популярная исполнительница Светлана Лобода решила порадовать поклонников, показав главную гордость в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Друзья, Спасибо вам за преданность и любовь все эти годы. Экспериментальный Aльбом #SoldOut трижды платиновый!!🙏 Сингл #BoomBoom уже получил свою первую платину 🤭😛 Как говорится : "Верчу-кручу куда хочу"🥳», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Лобода позирует в облегающем наряде, эффектно «развалившись» на стуле. При этом в кадр попали необычайно длинные и подтянутые ноги красотки, на что обратили внимание ее поклонники.

«Ух ты, какие ноги. Прямо от ушей», «обязательно ноги раздвигать?», «красивая ты. Расставила ножки и да, какие же у тебя ножки», «боже, что со стопами?», «красоточка! Супер», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Светлана Лобода показала яркие фото из отпуска.

В этот раз Светлана решила эпатировать публику эффектным появлением на отдыхе в леопардовом бикини. Как известно, в этом году трендом сезона является именно данный принт, поэтому певица успела приобрести далеко не одно бикини с «хищным» окрасом.

Стройная певица не только удачно подчеркнула фигуру, но еще и смогла поразить эффектной длинной ног.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

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