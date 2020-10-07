Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала часть своей тренировки

Скандальная балерина каждый день показывает новые посты в Инстаграм, однако почти всегда ее критикуют в сети из-за неудачных нарядов, неуместного поведения или же странных кривляний перед объективом. После того, как Волочкову жестко высмеяли за располневшую фигуру, спустя долгое время она решила похудеть и удивила неопрятным видом.

Теперь же на фото и видео с тренировок Волочкова демонстрирует, что справилась и с этим. По ее словам, она для себя разработала индивидуальный режим питания. Долгое время Анастасия ела только салатные листья, сырые или вареные яйца, варенную курицу и овощные супы.

Строгая диета с низким содержанием калорий помогла балерине спросить лишнее, и в видео она демонстрирует, как приводит мышцы в форму:

«До и после репетиции упражнения на тренажерах с весом помогают поддерживать тонус мышц.💪Сегодняшний мой день, как и каждый другой, начался активно.🌺», - пишет Волочкова.

Ранее мы также писали, что Анастасия живет в достаточно большом и обустроенном всеми удобствами доме. При этом у нее есть даже свой небольшой домашний театр. Там она выступает для детей, часто показывает, как тренируется и веселится с близкими и тайным возлюбленным.

В этот раз балерина в красном платье в пол и с неудачным вырезом в зоне бюста рассказала подробнее о своем театре, позируя на мини-сцене:

«Я обожаю этот домашний большой театр. Здесь всегда царит особенная атмосфера. 🙏🩰🦢 Это подарок мне моего близкого друга ещё несколько лет назад. И в этом душевном месте я очень люблю иногда делать свой балетный Экзерсис.💃🩰 #анастасияволочкова #волочкова» - сообщает Волочкова.

А вот что пишут в сети, публикуя кадры с балериной, и давая возможность анти-фанатам обсудить поведение знаменитости:

«Блины бы свои собрала, зинаида🥴🤦‍♀️; То близкий друг подарил театр, то любимый, то сама построит. Совсем заврался Насос;в следующей книге Насос расскажет, что это шейх ей подарил театр - неожиданно, но после того, как долго и упорно на коленях умолял принять подарок; Театр имени меня; не театр , а храм; с наськиными немощными мощами😹; я не люблю такое плечо,напоминает бабский халат.либо спусти ниже.Либо сделай уже,либо сделай нормальную, обычную пройму рукава.со вкусом совсем бяда🙈».

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

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