Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвалилась размерами своего бюста

Деми постоянно балует фанатов жаркими образами, примеряет стильные наряды и не боится критики. Так как девушка работает с онлайн-магазинами, она также часто меняет стиль и делится в Инстаграм яркими кадрами с пляжа.

Нередко Роуз также показывает личные селфи и демонстрирует на них фигуру во всей красе в почти что незаметных бикини. Шестой размер бюста, тонкая талия и пышные бедра прославили девушку в Инстаграм, а ее выходки на отдыхе продолжают привлекать внимание фанатов.

На одном из личных селфи Деми также решила показать, как выглядит ее бюст крупным планом в трендовом купальнике с силиконовыми и прозрачными лямками.

Вот как реагируют в сети:

«Горячая девушка лето 🤷🏽‍♀️; Мама влюблена в тебя @demirose; Бомба Нью-Йорка💣💣; Eres una diosa❤️; Очень хорошенькая; на нее можно смотреть часами😋😋😋; Приятно ♥ ️; Потрясающе 🔥❤️❤️; Ты выглядишь так жарко, BB, вау, такая красивая; Geyl khur😍; роскошная малышка; бесподобная моделька; Они нереально большие».

Также Деми смогла порадовать очередным ярким фото, на котором позировала в черном купальнике с бахромой прямо под бюстом. Как правило, девушка блистает в более смелых нарядах и демонстрирует те в рамках рекламы брендов, с которыми работает.

В реальной жизни и не на постановочных кадрах девушка позирует в более скромных и простых нарядах. На одном из таких фото Деми подчеркнула стройную талию короткими шортами из джинсовой ткани с высокой посадкой и, как отмечалось ранее, моникини с бахромой под бюстом.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике