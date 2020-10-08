Две известные модели Деми Роуз и Ана Чери сейчас проводят время на Мальдивах

Красотки встретились и решили сделать совместный кадр, пишет Politeka.net. Красотки предстали вдвоем, записав небольшое видео в сториз.

Ана Чери позировала в черном бикини, которое еле хоть что-то прикрывало. Крохотный лифчик состоял из двух тончайших полосок, которые смогли закрыть от глаз лишь самое интимное.

Грудь Чери немного прижалась из-за давления маленькой ткани.

Под грудью модели была полосочка с круглыми вырезами. На шее блестела маленькая цепочка.

Также Ана надела крохотные плавки-бикини с пояском, подчеркнувшем тонкую талию.

Деми Роуз была в золотистом лифчике, который еле удерживал грудь, пышные прелести притягивали взгляд также, как и плоский животик

Столь жаркий кадр с двумя моделями не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности, вероятно пользователи сети осыпали обеих комплиментами в директ, ведь они аппетитные малышки.

Напомним, Деми Роуз похвасталась формами в облегающем купальнике телесного цвета.

Сверху наряд был скромным, а вот, спускаясь ниже, можно заметить огромные вырезы по бокам.

Вырезы по бокам оголили стройную талию и пышные бедра, в частности, упругие ягодицы.

Ранее сообщалось, что Ана Чери опубликовала видео, на котором в компании своих красоток-подружек эффектно шевелила ягодицами под музыку.

При этом все красотки были в крохотных бикини на тончайших бретельках, а вот Чери в этот раз выбрала наряд поскромнее. Звезда надела оранжевое полупрозрачное платье для пляжа.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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