Британская супермодель Деми Роуз, которую называют копией американской дивы Ким Кардашьян, посветила фигурой в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Если я понадоблюсь вам, я буду здесь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Роуз позирует в облегающем купальнике, демонстрируя внушительные формы во всей красе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Спустилась с небес, ангел», «малышка, ты огонь», «ты просто невероятная», «это невероятно – фигура загляденье», «Деми, я влюбился в твои идеальные глаза и губы», - пишут они.