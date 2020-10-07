Британская супермодель Деми Роуз, которую называют копией американской дивы Ким Кардашьян, посветила фигурой в одном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Если я понадоблюсь вам, я буду здесь», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Роуз позирует в облегающем купальнике, демонстрируя внушительные формы во всей красе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Спустилась с небес, ангел», «малышка, ты огонь», «ты просто невероятная», «это невероятно – фигура загляденье», «Деми, я влюбился в твои идеальные глаза и губы», - пишут они.
Кристина Асмус в прозрачном белье ошеломила откровенными позами: "Русская Шэрон Стоун"
"Должны платить 25 тысяч гривен": с украинцев сдерут налог по новым правилам, что нужно знать
Прятавшая животик Тина Кароль ошеломила видом в платье с разрезом: "Как ты изменилась!"
Соседов из "Х-Фактор" честно рассказал о состоянии Моисеева и набросился на Пугачеву: "Будто сумасшедшая..."