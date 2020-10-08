Известная модель Деми Роуз показала идеальную фигуру на отдыхе

Красотка, которая благодаря своим пышным формам успела прославиться как «британская Кардашьян», поделилась новыми снимками с курорта, на котором она сейчас отдыхает, в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Деми любит радовать своих поклонников откровенными образами в нижнем белье или купальниках. Однако, на этот раз она решила дать фанатам больше простора для фантазии и выбрала чуть более закрытый наряд. Так, Роуз позирует на фоне пальм в роскошном длинном платье в коричневых тонах.

Впрочем, образ красотки не обошелся без нескольких пикантных деталей. Так, внимание к себе приковывает глубокое декольте наряда, которое опускается до самого пупка и еле удерживает пышную грудь модели. Юбка с запахом также позволяет Деми посветить на камеру своими стройными ножками.

Дополняет горячий образ красотки стильное украшение в виде золотого «ошейника».

Поклонники Деми пришли в восторг от ее новых фотографий и буквально засыпали модель комплиментами.

До этого мы писали, что на одном из личных селфи Деми также решила показать, как выглядит ее бюст крупным планом в трендовом купальнике с силиконовыми и прозрачными лямками. Шестой размер бюста, тонкая талия и пышные бедра прославили девушку в Инстаграм, а ее выходки на отдыхе продолжают привлекать внимание фанатов.

Напомним, Деми Роуз поиграла перед камерой "дыньками" в крошечном лифчике с прозрачным лямками.

Как сообщала Politeka, обжигающие Деми Роуз и Ана Чери прижались друг к другу в распутных купальниках: "Аппетитные малышки".

Также Politeka писала, что соблазнительная Деми Роуз показала идеальные «бугорки» в невидимом купальнике: «Спустилась с небес…».