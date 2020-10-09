Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, похвалилась роскошным видом в топе с кружевами

Гюль продолжает набирать популярность, поэтому в сети все чаще отмечают модель на ранних фото, показывают ее лучшие образы и делятся кадрами на специальных фанатских группах в Инстаграм. Так как модель не отрицает, что ей нравится подобное внимания, она продолжает будоражить внимание публики.

Бахари выкладывает фото в определенном стиле и показывает при этом чаще всего только свой пышный бюст. Девушка не скрывает при этом его размеры и всячески оголяет грудь в глубоких декольте. Подобные фото лучше всего воспринимаются аудиторией.

К примеру, кадры, на котором Бахари позировала лишь в белом топе из кружев с аккуратным принтом пришелся по душе многих пользователям, ведь девушка показала свои изгибы с удачного ракурса:

«Несправедливо так хорошо выглядеть 🤷‍♀️; роскошная девочка-босс🤳💋💖 такие черешенки не спрятать💙👄😍🔥 @gul_bahari; Великолепная девушка; Вау красиво и сексуально 🔥; На самом деле ты девочка Барби👌; Вкусно 👅😋; Так роскошно, ух!; У тебя даже загар крутой 🌺😍💋❤️; Пикантно выглядит красивое и чувственное тело».

Не переходя границ приличий, Бахари примеряет данные платья и показывает себя в них на отдыхе или просто в ресторане вечером. Эффектная брюнетка уже не раз поражала такими образами, ведь шестой размер бюста прикрыть весьма тяжело, поэтому и кажется, что девушка делает акцент именно на нем.

На одном из фото Гюль удалось и правда впечатлить видом, ведь она появилась на селфи не в платье, а в кружевах черного цвета и даже показала себя в белье. Столь редкий кадр не обошли стороной фанаты:

"вау великолепно;Какого размера это @gul_bahari 💕; Ты такая невероятно красивая💓👑💓👑💓; Прекратите тратить время зря и возглавьте свой класс👌; Настоящая женщина шикарная; Люблю тебя ❤️; Так сексуально 🔥🔥; Супер горячо".

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