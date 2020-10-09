30-летняя телеведущая и певица Регина Тодоренко обрадовала пользователей совместной работой с мужем, певцом Владом Топаловым

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на пляже.

Счастливая Тодоренко блеснула фигурой в желтом купальнике, победно вскинув руку вверх.

В подписи Регина сообщила о выходе новой песни, которую она спела вместе с супругом.

"Дааааааа! Спасибо! Спасибо вам! У меня завалены все мессенджеры комментами и сотнями сообщений с поздравлениями и благодарностью за такую нежную песню о любви. Как же мы с @vladtopalovofficial рады, что вам понравилось! #ЧАСОВЫЕПОЯСА. А ещё крутая новость: теперь наша песня станет саундтреком #орелирешка ❤️💪🏻 Может, дуэтный альбом записать?", - поделилась певица.

Пользователи высоко оценили старания Регины, оставив уйму теплых слов в комментариях:

"Давно пора записать альбом 👍❤️"

"ДААААА😻Дуэтный альбом-это будет просто невероятно🙈♥️ Я от этой песни вся в мурашках, а альбом... Песня фантастическая, спасибо за столь нежную композицию😭✨🥰"

"Нет, перестаю уважать бургеров и ведущих которые начинают петь..."

"Песня действительно 💣молодцы ребят, Вы очень красивая пара🔥"

"😍🔥 очень растрогалась. Красиво"

"Какая же все таки кайфовая фотография 😍 счастливая и красивая Регина"

Ранее мы сообщали, Регина взбудоржила сеть фото со своим партнером по шоу "Ледниковый период", олимпийским чемпионом, Романом Костомаровым.

«Не понимаю я этих любовных роликов с партнёрами по катанию. Очень умный ход организаторов запустить ревностную полосу между Вами и Вашим мужем. Смотрите не доиграйтесь до развода в Вашей погоне за рейтингом», - предупредили Тодоренко в комментариях.

Напомним, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко: "Не имеет никакого отношения".

Как сообщала Politeka, Ивлеева, Тодоренко, Никитюк и другие звезды впечатлили видом на съемках «Орел и решка»: топ забавных фото.

Также Politeka писала, что Тодоренко показала подросшего сынишку и его невесту, ошарашив признанием: "сразу валит в траву и...".