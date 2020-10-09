Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном костюме ангела

Модель поделилась новым неоднозначным кадром в социальной сети Инстаграм. Девушка привыкла к вниманию, поэтому на критику никак не реагирует. В этот раз Алена решила показать себя в пикантном образе ангела для взрослых. Девушка надела лишь прозрачный боди, сделанный из сеточки.

Лямки наряда были обшиты белыми перьями, а свой образ Алена завершила массивными черными ботинками. При этом, чтобы скрыть бюст, девушка просто замазала его в фоторедакторе. По словам некоторых пользователей сети, сделала это Алена лишь потому, что цензура приложения не пропускает столь открытые фото, а не потому, что сама она стесняется.

Вот как в целом реагируют в сети:

«А почему сразу не голая?Как ваш мужчина может нормально к этому относится 🤦🤦🤦; Зачем переходить на онлифанс если там тоже самое и заклеено стикерами?; Мать во плоти👎; Hot n stunning🔥🔥💖❤️😘.......#believe_that; Just amazing 😉; Зачем естественную красу закрашивать,а?); Оч. красиво, ❤️🌺🌹Ну это только дома в таком ползать 😊; Микс 👿😇».

Мы также писали, что часть поклонников Алены считает, что это ее образ и он ей очень идет. Девушка умело подчеркивает красоту тесными платьями, пикантным бельем и модными костюмами, которые рекламирует для онлайн-магазинов одежды. В этот раз Алена примерила лишь черный бра, необычную черную куртку-косуху на которой виден змеиный принт и темно-серые джинсы скини с высокой посадкой.

Поклонники не смогли остаться равнодушными:

"Че за фотка😍; Боже мой какой ужас ! Как можно так много использовать фильтров и ненатуральности; Такая красивая 😻; Купи себе витамины для мозга лучше 😂😂😂; Мне кажется, ты поправилась кг на 5, сравнилось видео, где Матрену рекламируешь и видео в Омович шоп выставляла в костюме бежевом; очень странная поза😐".

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