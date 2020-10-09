40-летняя украинская актриса, ведущая проекта "Х-фактор" Даша Трегубова соблазнила пикантными кадрами

Как передает Politeka.net, красотка-блондинка опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала самые яркие моменты со съемок нового сериала "Аквамарин".

На одних кадрах раздетая Трегубова посветила прелестями в кружевном нижнем белье, сбросив с себя бесформенный плащ-дождевик. На других - дерзкая Даша запрыгнула в постель в красном пеньюаре. На некоторых снимках девушка разгорячила любовными "утехами" с коллегой-актером.

"Яркие, пикантные, творческие и веселые съёмки в проекте #аквамарин @filmstream.ua. Обожаю)", - подписала фото звезда.

Пользователи за короткое время успели поставить почти тысячу лайков и оставить комментании:

"Вау! Красотка!💗"

"Творческого вдохновения на сьемочной площадке и благожелательности режиссера💐🌸🌺"

Ранее мы сообщали, Трегубова соблазнила вызывающим фото в латексном топе и выбивающемся из-под него бордовом лифчике.

«Хорошей ночи», - коротко говорится в сообщении.

Правда, после увиденного вряд ли поклонникам актрисы удалось уснуть. Девушка с мокрыми локонами и смоки-макияжем томно посмотрела в камеру, приоткрыв рот.

До этого мы писали, что Трегубова показала себя в одном халате и объяснила причину. Как выяснилось, звезда решила отдохнуть от работы и прочих стрессов, устроив себе день релакса в загородном клубе. Она рассказала, что там ее ждали аюрведические процедуры и йога.