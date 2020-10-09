40-летняя украинская актриса, ведущая проекта "Х-фактор" Даша Трегубова соблазнила пикантными кадрами
Как передает Politeka.net, красотка-блондинка опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала самые яркие моменты со съемок нового сериала "Аквамарин".
На одних кадрах раздетая Трегубова посветила прелестями в кружевном нижнем белье, сбросив с себя бесформенный плащ-дождевик. На других - дерзкая Даша запрыгнула в постель в красном пеньюаре. На некоторых снимках девушка разгорячила любовными "утехами" с коллегой-актером.
"Яркие, пикантные, творческие и веселые съёмки в проекте #аквамарин @filmstream.ua. Обожаю)", - подписала фото звезда.
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Ранее мы сообщали, Трегубова соблазнила вызывающим фото в латексном топе и выбивающемся из-под него бордовом лифчике.
«Хорошей ночи», - коротко говорится в сообщении.
Правда, после увиденного вряд ли поклонникам актрисы удалось уснуть. Девушка с мокрыми локонами и смоки-макияжем томно посмотрела в камеру, приоткрыв рот.
До этого мы писали, что Трегубова показала себя в одном халате и объяснила причину. Как выяснилось, звезда решила отдохнуть от работы и прочих стрессов, устроив себе день релакса в загородном клубе. Она рассказала, что там ее ждали аюрведические процедуры и йога.
Напомним, судья Х-фактора в купальнике показала эффектную позу и впечатлила длиной ног: "Стройняшка!".
Как сообщала Politeka, ведущая «Х-фактора» Трегубова ошарашила выходкой и заманила постельными фото: «А можно продлить?»
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