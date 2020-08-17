Над техникой еще нужно поработать

Украинская телеведущая Даша Трегубова из «Х-фактора» показала свои неудавшиеся танцы на пилоне

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Для очередной тренировки Даша нарядилась в удобную, но очень откровенную форму розового цвета: короткий бюстгальтер, трусы, наколенники и туфлях на высоком каблуке.

Как отметила телеведущая, в ролике запечатлено ее пятое занятие. Судя по произошедшему, навыки красотки еще очень далеки от идеала - попытавшись сделать нужное движение под музыку, Трегубова задрала ногу и сильно ударилась о трубу. Сначала она засмеялась, но затем от боли схватилась за ушибленное место.

Пользователи социальной сети не смогли поддержать Дашу или оставить хоть какой-то комментарий, потому что видео появились только в сториз.

Ранее Даша Трегубова вышла на прогулку в белом платье с узорами, которое дополнила босоножками и шляпой. Телеведущая уселась за летним столиком и показала себя во всей красе, а в некоторых моментах посветила своими стройными ножками, которые показались из-под ткани платья. Даша поблагодарила фотографа за такой красивый снимок.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!»