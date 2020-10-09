Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась необычными развлечениями с любовником

Балерина в последнее время все чаще показывает, как развлекается с тайным любовником по вечерам на отдыхе или же дома в необычном виде и дерзко выставляя себя на показ без одежды. В этот раз Волочкова показала, как веселится вечером с неизвестным мужчиной.

Тот играл на пианино некий свадебный марш, пока сама балерина растянулась в необычной позе в шпагате и сделала это на… кресле. Именно эта выходка поразила сеть неуместностью и откровенностью.

На анти-фанатских страница в Инстаграм пользователи устроили целые обсуждения.

«Начинаем утро с Настей Волочковой🌟 Вы обычно как музыку слушаете? А вот Настенька - растопырившись в шпагате🥴 За роялем - маэстро мифический Любимый😍, как обычно в капюшоне на все лицо. Играет поразительно, буквально одним пальцем👇🏻, а звуки извлекает, как если бы всеми десятью пользовался😜» - шутливо сказано на странице группы.

Вот что пишут пользователи:

«Она с каждым днём все отбитее становится 🤦🏽‍♀️; Спилась балерина конкретно. Ещё немного и она будет на самом дне. Увы; С ней всё кончено; Ждём видео с белочкой, играющей на фортепиано и пьющей чай с Настенькой 😄; Кадр из дома сумасшедших. Вызывайте санитаров!!; Пазорница, капыта свои тянет аж противно смотреть; Вечно с раздвинутыми ногами, они, по ходу , не сдвигаются🤣🤣🤣; Очередная лож. Взрослая тетка живет в мечтах; Кроме как ноги раздвигать похоже ничего не умеет.😅😅😅; Фууууууу а ноги зачем раздвинула,не в спал не ж????Пригласила мальчика и довольна.Не покажет,потому что нет никакого жениха!!».

Мы также писали, что Анастасия уже более года рассказывает о тайном возлюбленном и отношениях, в которых состоит. По словам балерины, она не только счастлива, но также собирается устроить пышную свадьбу. Сейчас балерина активно готовится к торжеству и обещает роскошное торжество, которое войдет в историю.

Не так давно Волочкова снова начала публиковать кадры с любовником, показывая лишь части тела возлюбленного и скрывая его лицо то капюшоном, то пряча за своей спиной. Одни из последних снимков немало удивили сеть – пользователи не сдержались на анти-фанатских группах балерины и написали много неоднозначного в адрес ее выходок.

«Настенька Волочкова🌟 продолжает демонстрировать части тела любимого мужчины😍 Умиляемся, как тщательно она натянула ему на лицо капюшон🥴 Один ли это мужчина, или для фотосессий используются разные, подвернувшиеся под руку точно сказать нельзя, но очевидно только одно - любимому явно велики тапочки😜», - сказано в сообщении в Инстаграм.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

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