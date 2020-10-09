Два известных телеканала "1+1" и "Украина" не поделили права на новое шоу

За адаптацию формата The Masked Singer боролись сразу три телевизионные компании "Украина", "1+1" и СТБ, но права достались только первой.

ТРК «Украина» узрела в новом шоу "1+1" - "Маскарад" - плагиат купленной им адаптации упомянутого выше проекта. В свою очередь, "1+1" оправдался тем, что приобрел на самом деле адаптацию румынского шоу Mysteries In The Spotlight у владельца, компании Antena TV Group.

Об этом идет речь в официальном заявлении, опубликованном на сайте телеканала "1+1", передает Politeka.net.

"Данный формат имеет существенные структурные отличия от других костюмированных проектов, - говорится в этом заявлении. - Уникальной особенностью данного формата является противостояние двух звездных команд, которые соревнуются за право отгадать звезду, скрытую в маскарадном костюме. Кроме того, в процессе адаптации формата, телеканал «1+1» реализовал в проекте много собственных творческих решений".

По словам гендиректора "1+1 media" Ярослава Пахольчука, они "воспользовались своим правом приобрести и адаптировать формат, в котором видят большой потенциал".

"Поэтому нам обидно, что коллеги по рынку не считают нужным подбирать слова в своей реакции на достижения конкурентов. Мы считаем это абсолютно недопустимым и будем защищать деловую репутацию и честь канала и группы в суде", - заявил Пахольчук.

Напомним, первый выпуск шоу "Маскарад" вышел 3 октября. Примечательно, что одной из 13 звезд, спрятанной в фантастическом костюме, оказалась судья другого шоу - "Танці з зірками" - прима-балерина Екатерина Кухар. Она выступила в костюме "Вареника с вишней". Красиво запевшая танцовщица ошеломила своим талантом, однако оказалась первой на вылет.

"Это шоу для меня стало настоящим вызовом и одновременно ярким приключением, где я смогла испытать свои вокальные способности. Раньше очень стеснялась петь, а сейчас даже узнала – оказывается, у меня 2 диапазона. Было смешно, когда судьи услышав мой вокал, говорили, что под маской Надя Дорофеева. После шоу "Маскарад" у меня столько новых положительных эмоций", - делилась в соцсети своими переживаниями Кухар.

Напомним, что печальная Екатерина Кухар заявила о нажитых врагах.

А еще Politeka писала, что конфликт Фреймут и Кухар на "Танцях з зірками" вышел на новый уровень хамства.