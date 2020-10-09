Верка Сердючка встревожила поклонников, пропав на длительное время из медиапространства

После длительной паузы Андрей Данилко вновь вышел на связь со своими поклонниками.2 октября артист отпраздновал свое 47-летие в этот день в Instagram он поделился со своими фанатами новым снимком.

На снимке Сердючка запечатлена рядом с «мамой» (Инной Белоконь). артисты позируют в спортивных костюмах на фоне цифры «1», как бы намекая на свою популярность.

Пользователи Сети очень обрадовались новому фото, поскольку продолжительное время от артиста не было вестей.

«Как редко радуете», «Андрей, ты супер!!! Будь в профессии!!! У тебя здорово все получается, на зависть всем. Умничка!!! Будь счастлив!!!», «Верочка, очень соскучились. Не сачкуйте», «Скучаем по Сердючке! Как же было здорово!!», «Девчонки скучно без вас», - бурно отреагировали на снимок Сердючки в соцсети.

Напомним, в июле 2019 года Андрей Данилко заявило намерении временно покинуть большую сцену выматывающим графиком, подчеркнув, что об уходе из украинского шоу-бизнеса речи не идет.

«Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желание. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя», — заявил Данилко в беседе с украинским изданием The Lime.

23 ноября 2019 года Андрей Данилко сообщил, что покинул проект «Икс-Фактор», в котором был наставником. Он являлся членом жюри с 2016 года. Артист объяснил свое решение тем, что не оправдывает возложенных на него надежд и некомпетентен для того, чтобы заниматься отбором участников. Во время 11-го выпуска шоу Данилко заявил, что недоволен собой как наставником.

В конце 2019 года в Сети появилась информация о том, что Андрей Данилко якобы перенес блокаду сердца прямо во время съемок праздничного шоу. Артисту быстро оказали помощь, и он благополучно вернулся к работе.

В феврале 2020 года в интервью украинской радиостанции «Люкс ФМ» Данилко признался, что на протяжении уже длительного времени страдает от некоего загадочного физического и психического недуга. Артист не назвал диагноз, а лишь намекнул на то, что в настоящее время он вынужден серьезно следить за здоровьем.

«Сейчас все мои силы уходят на лечение. Я стал очень мало есть. Многие говорят мне, что я сильно поправился, но спешу вас заверить, это не от еды. У меня сейчас иная проблема, и именно ее я и пытаюсь решить», - рассказал артист.

Напомним, Могилевская вскрыла «компромат» на Андрея Данилко, такой Сердючку никто не видел.

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