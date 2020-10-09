Верка Сердючка встревожила поклонников, пропав на длительное время из медиапространства
После длительной паузы Андрей Данилко вновь вышел на связь со своими поклонниками.2 октября артист отпраздновал свое 47-летие в этот день в Instagram он поделился со своими фанатами новым снимком.
На снимке Сердючка запечатлена рядом с «мамой» (Инной Белоконь). артисты позируют в спортивных костюмах на фоне цифры «1», как бы намекая на свою популярность.
Пользователи Сети очень обрадовались новому фото, поскольку продолжительное время от артиста не было вестей.
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«Как редко радуете», «Андрей, ты супер!!! Будь в профессии!!! У тебя здорово все получается, на зависть всем. Умничка!!! Будь счастлив!!!», «Верочка, очень соскучились. Не сачкуйте», «Скучаем по Сердючке! Как же было здорово!!», «Девчонки скучно без вас», - бурно отреагировали на снимок Сердючки в соцсети.
Напомним, в июле 2019 года Андрей Данилко заявило намерении временно покинуть большую сцену выматывающим графиком, подчеркнув, что об уходе из украинского шоу-бизнеса речи не идет.
«Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желание. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя», — заявил Данилко в беседе с украинским изданием The Lime.
23 ноября 2019 года Андрей Данилко сообщил, что покинул проект «Икс-Фактор», в котором был наставником. Он являлся членом жюри с 2016 года. Артист объяснил свое решение тем, что не оправдывает возложенных на него надежд и некомпетентен для того, чтобы заниматься отбором участников. Во время 11-го выпуска шоу Данилко заявил, что недоволен собой как наставником.
В конце 2019 года в Сети появилась информация о том, что Андрей Данилко якобы перенес блокаду сердца прямо во время съемок праздничного шоу. Артисту быстро оказали помощь, и он благополучно вернулся к работе.
В феврале 2020 года в интервью украинской радиостанции «Люкс ФМ» Данилко признался, что на протяжении уже длительного времени страдает от некоего загадочного физического и психического недуга. Артист не назвал диагноз, а лишь намекнул на то, что в настоящее время он вынужден серьезно следить за здоровьем.
«Сейчас все мои силы уходят на лечение. Я стал очень мало есть. Многие говорят мне, что я сильно поправился, но спешу вас заверить, это не от еды. У меня сейчас иная проблема, и именно ее я и пытаюсь решить», - рассказал артист.
Напомним, Могилевская вскрыла «компромат» на Андрея Данилко, такой Сердючку никто не видел.
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