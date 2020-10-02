Певица Ольга Нека рассказала о том, как работать с Андреем Данилко и поделилась интересной историей

Подробности бэк-вокалистка сообщила в интервью «КП в Украине».

«Работа с Андреем Данилко - это всегда проекты мирового значения, за что я ему очень благодарна», - отметила певица.

Особенно она отметила выступление на фестивале Atlas Weekend 2018. Тогда вместо трех или четырех песен, привычных для ней, Ольга исполнила полуторачасовую программу.

«У каждой песни были свои постановки, танцы. Я физически не могла подглянуть в слова, и все зависело от моего осознанного исполнения и моей собранности», - добавила она.

По словам певицы, Данилко очень внимательно продумывает все в своих проектах и даже сам ездит покупать ткани и фурнитуру для костюмов.

«Это очень глубокий человек, который в каждый момент времени придумывает что-то новое», - подчеркнула вокалистка.

Ольга Нека призналась, что работать с Андреев Данилко непросто, но того стоит.

«Андрей в моей творческой жизни - очень ответственный, очень интересный и очень тяжелый проект - а вы попробуйте с 5 утра до 2 ночи репетировать и выступать на шпильках и так несколько дней подряд. Но, благодаря ему, у меня были мега сцены, мега уровень, мега зрители по всему миру», - призналась она.

Так, вместе с Веркой Сердючкой Нека появилась в эпизоде голливудского фильма "Шпионка". Нека отметила, что в восторге от съемок такого уровня, их организованности.

Также она рассказала об инциденте. Который случился на съемках.

«Надо было снять крупные планы - как мы падаем от бомбы, которую бросает герой Джейсона Стэтхема в Дунай. Один раз я так достоверно упала, что у меня еще долго потом был синяк на все бедро. Но Данилко сказал, что было очень убедительно», - рассказала вокалистка.

Напомним, Сердючке досталось после "шабаша" в центре Киева, мама Верки не сдержалась.

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