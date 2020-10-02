Известная певица Наталья Могилевская показала редкий архивный кадр с Андреем Данилко, более известным как Верка Сердючка

Как сообщает Politeka.net, фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. На архивных кадрах были изображены молодые Наталья Могилевская, Андрей Данилко, писательница Лада Лузина и популярный в конце 1990-х певец Эль Кравчук. На одном фото компания сидела, обнявшись, а на втором Данилко ел что-то с ноги Лузиной и смотрел в кадр.

«Узнаёте кто на снимке? Сможете угадать какой это год? Мы играли в фанты, чинили на спор бачок в унитазе, одна наша подруга весь вечер бегала полуголой за Данилко... потом мы шутя написали песню «Лимоновый фонарь». Было очень весело», - написала Могилевская, отметив, что очень скучает по Данилко.

Как известно, 2 октября артист празднует свое 47-летие. В честь дня рождения певца Могилевская и опубликовала фото, которое стало поводом для бурных комментариев.

«Классные такие!», «Крутое фото», «Кузьмы не хватает», «Всех узнала, вот это я старая капец», «Я думаю, что это фотошоп, они не могли быть в таком возрасте все вместе», «какие молодинькие, хорошенькие!», «Дело было лет двадцать назад, студенческие годы», «Блин.. классные. Данилко молодой такой. Натали красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что мрачное фото Андрея Данилко взбудоражило сеть, MELOVIN не сдержал эмоций: "Легенда!".

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