Верка Сердючка после длительной паузы вновь вышла на связь со своими поклонниками
Об этом говорится в личном микроблоге звезды в Instagram.
Так, известная исполнительница Верка Сердючка поделилась с фанатми новым совместным снимком, на котором также запечатлена ее мама.
В частности, звезда Верка Сердючка вместе с мамой позирует на фоне цифры "1", намекая на популярность среди украинцев, а в руках певица держит указку.
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Ради нового снимка Верка Сердючка выдумыла новый образ, надев свою "звезду" и спортивный костюм с балетками.
Новая фотография пришлась по душе поклонникам, которые решили завалить звезду с ее мамой лайками и десятками восторженных комментариев.
"Красотки, привет вам с югов", "Боже, а кто это такие красивые...", "Блин, после всех событий 2020 года, эта фотка как бальзам на душу!", "Как редко радуете", "Мама в положении", "Была на вашем концерте. Неизгладимое впечатление!", "Боже, какая красота!", "Супер парочка", "Такие модные, а мать-то вообще!", - написали они под публикацией Верки Сердючки.
Ранее мы рассказывали, как Верка Сердючка с мамой эффектно представили свой новый альбом.
Так, в сети появилось черно-белое фото Сердючки и ее мамы в медицинских масках. Таким образом был презентован мини-альбом Sexy.
В мини-альбом Sexy вошло четыре песни на английском языке: Make It Rain Champagne, Disco Kicks, Swedish lullaby и Sexy. Новый альбом заметно отличается от обычного репертуара Сердючки.
Андрей Данилко сообщил, что новые песни призваны подарить "немного солнечного света в этот очень темный год".
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