Популярное шоу «Танці з зірками» продолжает удивлять

Неожиданный поворот произошел после того, как проект покинули Олег Винник и Алена Шоптенко.

Дело в том, что пара второй эфир подряд не вышла на паркет из-за болезни. Хотя Винник и сказал, что ему уже лучше, но репетировать он все еще не может, поскольку официально выйти из режима самоизоляции сможет только в следующий четверг. Шоптенко же по-прежнему тяжело переносит болезнь - с кашлем и температурой. Врачи не разрешают им танцевать.

А, согласно правилам, после второго пропуска пару дисквалифицируют, что и было сделано во время шестого эфира.

Отметим, многие уверены, что дисквалификация в данном случае - это несправедливо, ведь пара пропустила эфир не по своей воле. В Сети поднялась целая волна возмущения.

Но, как стало известно, не согласны с дисквалификацией пары не только поклонники шоу, но и участники.

На странице проекта в Инстаграм появилось соответствующее видеообращение.

«Винника любит вся Украина. Его поддерживают. И не потому, что он мне и Позитиву голоса отдал, но это тоже важно. Давайте оставлять ярких участников… Послушайте, коронавирус – это очень страшно. Мы все страдаем от него. Он может прийти и в ваш дом. Давайте не кориться ему. Пожалуйста, форматники шоу, мы вас просим, оставьте Винника в проекте. Дайте ему шанс», - обратилась Ольга Фреймут, которую поддержали остальные участники».

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