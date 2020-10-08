Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян показала, как проводит время с семьей

Звезда часто проводит время со своими четырьмя детьми и публикует фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Судя по снимкам, можно сделать вывод, что известная красотка - очень хорошая мама.

Несколько часов назад Ким опубликовала фото, на которых показала детей и своего мужа, рэпера Канье Уэста. Все они проводили время в одном из заведений и, вероятно, готовились к ужину.

Модель выбрала для своего выхода черно-желтое платье на тонких бретельках и с большим декольте.

Грудь знаменитости выглядела соблазнительно, но при этом, все было прикрыто и выглядело скромнее, чем обычно.

Ким заплела косички, и сделала легкий макияж, подчеркнув ресницы.

Позади красотки виднелись бассейн, пальмы и синее небо.

За два часа пост собрал более двух миллионов лайков и много комментариев.

"О, да!", - написал один из поклонников.

Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону Ким и ее семьи.

Напомним, Ким Кардашьян предстала в синей блузе без рукавов. На наряде был заметен красивый рисунок в виде гор и птиц. Сквозь прозрачную блузку проглядывалось белье знаменитости, что придавало образу особой пикантности.

Кожаная юбочка с длинным разрезом обтянула талию и бедра модели. К слову, из выреза "торчали" стройные ножки Кардашьян.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян забралась на стол ради жаркого кадра. На ней был одет обтягивающий топ и джинсы, которые подчеркнули все самые сладкие места красотки. Ким сделала себе два хвостика, чтобы быть похожей на молоденькую девочку.

Напомним, что Ким Кардашьян в "невидимом" белье развалилась на нежных лепестках: "Неземная".

Как сообщала Politeka, Кортни Кардашьян в розовом бикини похвасталась плоским животиком: "Самая красивая".

Также Politeka писала, что полураздетая Ким Кардашьян разлеглась на капоте, подразнив сладкими прелестями: «Богиня».