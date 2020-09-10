Звезда американских реаилити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян пленила роскошными формами в новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала невероятно соблазнительные фото. Красотка была одета в белое боди, которое обтянуло ее невероятные формы. Пышная грудь Ким так и норовила разорвать эластичную ткань, а округлые бедра бесстыже выглядывали, заставляя мужчин краснеть. Для большей пикантности Кардашьян залезла на капот автомобиля и заняла весьма откровенную позу. Шарма фото добавили распущенные волосы звезды, которые спускались до пояса.

За два часа фото всемирно известной красотки собрало более миллиона лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Богиня!», «Милая», «вау.. выглядит так красиво», «Ты жжешь!», «Горячо», «Сладкая красотка», «хорошенькая», «Очень люблю эту съемку», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян превратилась в роскошную восточную красотку в компании своих горячих сестер. Как известно, у Ким четыре сестры, вместе с которыми она и снималась в популярном реалити. Недавно Ким со своими сестрами Кортни и Хлоей выпустили собственный аромат духов. По этому поводу они снялись в стильной фотосессии, чтобы передать настроение своего продукта.

Напомним, что роскошная Ким Кардашьян томно выгнулась на кровати, сверкнув роскошными формами: "так и манит".

А еще Politeka писала, что влажная Кайли Дженнер в бесстыжем бикини блеснула загорелым бюстом: "Милый котик".

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в "невидимом" белье развалилась на нежных лепестках: "Неземная".