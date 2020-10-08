Омович рассказала, что нашла выход из необычной ситуации

Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала всю красоту в одних колготках

Звезда, благодаря пластическим операциям, обладает просто нереальными формами, сообщает Politeka.net.

Омович опубликовала новое жаркое фото, на котором она улеглась на пол в одних колготках. Звезда Инстаграма приняла довольно пикантную позу, выставив назад свои упругие ягодицы.

При этом Алена была в одних белых колготках с рисунком. Кокетка натянула их высоко, и таки образом прикрыла грудь. Под просвечивающейся тканью виднелась тонкая талия и стройные ножки.

"Когда на съемку взяла только колготы, но нашла выход😅", - написала знаменитость.

За два часа пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

"Мне так в детстве бабушка натягивала до ушей", "**ять , круто сфоткались как обычно !!!", "Половая жизнь", "ты выглядишь потрясающе", "Ты лучшая 🔥🔥", "Ты получше ВИАГРЫ, Алёнка", "😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥 Бомбита такая", "Вау-вау-вау", "Самая красивая и сексуальная малышка 🦋💋🦋", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович позировала за столиком кафе на улице. Модель надела коричневый топик, из-под которого торчало самое интимное, можно сказать "кнопки". Грудь выпирала из столь смелого наряда и выглядела очень соблазнительно.

Золотые украшения на шее, которые спустились по декольте, послужили отличным акцентом.

Ранее сообщалось, что Алена Омович примерила лишь черный бра, необычную черную куртку-косуху на которой виден змеиный принт и темно-серые джинсы скинни с высокой посадкой.

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