Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски прошлась по улице в довольно смелом образе

Красотка набирает всю большую популярность и за ней начали гоняться папарацци, пишет Politeka.net. Так, в одной из групп появилось фото модели, на котором она предстала в довольно соблазнительном образе.

Артистка надела короткий жакет на одной пуговице, под которым, казалось, нет белья. Грудь звезды красиво выпирала. Длина наряда позволила рассмотреть упругий животик модели - все-таки она такая жгучая.

Рельефы ее тела просто завораживают. Образ Ратаковски дополнили различные аксессуары и распущенные волосы.

"Папарацци застали Эмили Ратаковски во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Она надела жакет на голое тело и продемонстрировала новый цвет волос", - написали авторы поста в Инстаграм.

За восемь часов пост собрал 80 лайков и ни одного комментария.

Отметим, звезда с детства работала моделью, уже в 14 лет она заключила контракт с агентством Ford Models. Эмили совмещала учебу в школе с работой.

После школы будущая знаменитость поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя модельной карьере.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в бежевом блестящем платье, которое обтянуло упругие прелести и едва держалось на них.

Большой бюст привлекал внимание, а сверкающее украшение стало идеальным акцентом.

Дополнила образ звезда красивым макияжем, подчеркнув лишь глаза, а губы были нюдовыми. Вид не мог не покорить поклонников.

Напомним, что яркая Эмили Ратаковски посветила сочным арбузиком, взбудоражив фантазию: с такой не заскучаешь.

Как сообщала Politeka, эффектная Ратаковски посветила упругим "орешком" в атласном белье: "Нагибайся!".

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