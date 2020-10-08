Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, снялась в провокационной фотосессии с подружкой-моделью

Алена является одной из популярных моделей, которые рекламируют одежду в онлайн-магазинах. Девушка появляется на фото в самых разных образах и не стесняется при этом демонстрировать свои достоинства в довольно необычных позах.

Обладая худощавой фигурой и пышными формами, девушка не скрывает своего тела. Как правило, Алена рекламирует образы и оголяет грудь или бедра. При этом нередко также Омович блистает нарядами, под которыми нет белья. Кадры с подружкой моделью в телесных боди тут же покорили сеть. Многие отметили, что красотки выглядят, как близнецы.

«Алена, честно скажу, тебе осталось только пальцы на ногах длинные пообрубать свои и будешь на 100% переделанная, немножечко осталось, капельку); А куда в таком ходить?; Вторая девушка намного эффектнее, здесь ты проигрываешь на всех фото; Кто красавица справа на картинке?; 😍Как близняшки 👯‍♀️; Капец вы одинаковые😅; Справа девушка более естественно выглядит 👌; Ай девчонки 💔; Прикольно✌️, но куда в таком пойдёшь?».

Девушка долгое время была недовольна собой, поэтому решила постепенно увеличивать бюст. В сети начинают писать, что модель достигла предела и ей пора остановиться, но сама она заявляет, что еще «есть, что сделать и что можно». Тем не менее, армия поклонников Алены также немала.

Каждое фото девушки вызывает ажиотаж и половина постов завалена хвалебными комментариями. Под постом, представленном на фан-аккаунте, появились целые обсуждения, связанные с бюстом знаменитости. Девушка появилась в тесном кожаном топе и выпятила тот без стыда в провокационной позе, демонстрируя вид сверху:

"Если захотелось делай но я бы лучше купила бы что-то приличное; Ага, а потом вот такие женщины обвиняют мужчин в домогательствах, даже когда просто на них посмотришь; Какой у вас рост?😻; Вырежьте мне глаза, я начинаю комплексовать глядя на тебя 🥺; становись, скоро из тебя ничего не останется); искусственной нужно быть полностью!!!; не естественная как бот или кукла; Несуразная фигура".

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