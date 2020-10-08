Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, появилась в экстремальном мини

Звезда постоянно доказывает, что получила свой титул не зря, ведь она действительно очень красивая, передает Politeka.net. Мисс Вселенная опубликовала новые фото, на которых хвастается своей фигурой, достойной зависти.

Модель предстала в черно-белом платье с глубоким декольте. Видно, что красотка не надевала белья, чтобы не портить вид.

Короткая длина позволила рассмотреть соблазнительно стройные и длинные ножки. Звезда обула туфельки на каблуках, а также дополнила образ черной лентой в волосах.

Макияж Калпо лишь подчеркнул ее достоинства на лице.

На одном из снимков модель даже наклонилась, придав образу еще большей пикантности, ведь бюст без лифчика, едва не выпрыгнул наружу.

Стоит отметить, что фото было сделано возле тыкв в рамках фотосессии, посвященной скорому Хеллоуину.

"Горяча!", - написал один из поклонников.

Напомним, Оливия Калпо опубликовала фото в маленьком бикини. В таком виде красотка позировала на природе.

Звезда сидела, повернувшись к камере спиной. Тонкие лямки затянулись на ее красивой спинке и затылке.

Маленькие трусики держались на тончайших завязочках. Плавки оголили упругие ягодицы звезды.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо появилась в маленьком купальнике, который едва что-то прикрывал.

Маленький лифчик представлял собой два крохотных треугольника ткани на тончайших бретельках. Такой купальник просто невероятно подчеркнул грудь красотки.

Оливия позировала с подносом с фруктами и различными снеками.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".