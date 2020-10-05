Известная модель Кайли Дженнер показала себя в необычном образе

На фото красотка показалась в туфлях и наряде из сеточки. Звезда сидела в кресле, показывая свои ягодицы и ноги, задрав ногу за ногу. Волосы у девушки были желтого цвета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Скучаю по ее желтым волосам", - подписал администратор группы.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и не писали, но так и хочется сказать: "Отвисла челюсть, идеальный ракурс".

Сообщалось, что популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила формами в тесном топе.

Теперь Кайли всячески подчеркивает прелести сексуальными нарядами. Так, модель предстала в сером топике, который, казалось, может порваться на большой груди.

Мы писали, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер заворожила формами в красивом платье.

Кайли засняли в момент, когда она шла по улице. Знаменитость была с белыми волосами и стрижкой каре.

Из одежды на Кайли был светлый комбинезон с глубоким декольте. Большая грудь выставилась из выреза и, казалось, сейчас вылезет с него.

Напомним, безупречная Кайли Дженнер сразила наповал в пикантном платье

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер приспустила купальник, чтобы показать свои самые сочные места

А еще Politeka сообщала, что Кайли Дженнер засветила пышные "ягодки", обтянув их тканью



